В Петербурге 2023 год вошел в пятерку самых солнечных за 140 лет

По словам начальника Гидрометцентра Северо-Западного управления Александра Колесова, солнце светило более 1800 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Завершающийся 2023 год в Санкт-Петербурге стал одним из самых солнечных с 1881 года. В этом году солнце светило в городе более 1 800 часов, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

"Год получился очень солнечным. Светило солнце в Петербурге 1803,6 часа", - рассказал Колесов, подчеркнув, что такое значение очень редко фиксируется в городе. "Этот год настолько солнечный, что входит в пятерку самых солнечных лет", - отметил он.

Главный синоптик города также отметил, что 2023 год в Петербурге выдался очень теплым - средняя температура составила плюс 7,2 градуса. "Получается, что этот год входит в семерку самых теплых лет", - уточнил он. Этот год также отличает большое количество выпавших осадков. По приведенным синоптиком данным, на настоящий момент это 730 мм осадков, что составляет 110% от нормы. "Когда осадков больше 700 мм в году - это уже такое количество, которое нечасто бывает. В 2023 году - это 14-е значение среди самых дождливых, осадочных лет", - добавил Колесов.

Как отметил и. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Павловский, представленные погодные итоги по Петербургу отражают общую тенденцию глобального потепления. "По целому ряду оценок можно говорить, что 2023 год является самым теплым годом не только за период инструментальных наблюдений, но и достаточно продолжительную палеоклиматическую историю нашей Земли. Можно говорить, что температурные условия, которые наблюдались в этом году, соответствовали климатическим условиям последнего очень крупного межледниковья, <...> которое пришлось примерно 120 тыс. лет назад. Настолько в настоящее время климатическая система Земли потеплела", - рассказал ученый.

Климатические риски для Петербурга

Павловский также рассказал, что одним из важных итогов 2023 года стало утверждение регионального плана адаптации Санкт-Петербурга к изменениям климата. В нем выделено 17 основных климатических рисков для города, которые ранжированы по уровням опасности.

"В текущих климатических условиях для Санкт-Петербурга <….> очень высокого уровня опасности риск - возникновение жары в нашем городе. В последний климатический период повторяемость данного опасного метеорологического явления по сравнению с предыдущим тридцатилетием выросла в три раза. Тенденция, которая сейчас наблюдается, говорит, что это не предел", - сказал Павловский.

По его словам, количество дней, неблагоприятных для нахождения человека на открытом воздухе и в помещениях, не оборудованных средствами вентиляции и кондиционирования, увеличивается. "Это проблема, с которой мы раньше не сталкивались. Все наши строительные нормы и правила для Санкт-Петербурга написаны, исходя из адаптации к холодной зиме и холодному времени года. А сейчас мы должны адаптироваться еще к жаркому лету, помимо холодной зимы", - пояснил он. В числе других важнейших проблем для города Павловский назвал воздействие наводнений и развитие размывов побережья. В соответствии с планом, в общей сложности в городе разработано 25 мероприятий по адаптации к изменениям климата, которые должны быть выполнены на региональном уровне.