Израиль принял в 2023 году 45 тыс. репатриантов

По данным Центрального статистического бюро страны, 70% из них россияне

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 45 тыс. новых репатриантов прибыли в 2023 году в Израиль, подавляющее большинство из них - выходцы из бывших советских республик, в том числе 70% - россияне. Такие данные приводятся в сводке Центрального статистического бюро Израиля по итогам года.

"В течение 2023 года в Израиль прибыли порядка 45 тыс. репатриантов, это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 годом (73 тыс. новых репатриантов). В течение 2022 года и в начале 2023 года число репатриантов было относительно больше, чем в предыдущие годы. Этот рост может быть связан с боевыми действиями между Россией и Украиной. Начиная с сентября 2023 года произошло значительное снижение числа репатриантов, прибывающих в Израиль. Основными странами, откуда прибывали в этом году репатрианты, были: Россия (70,3%), Украина (4,5%), Белоруссия (3,8%) и Франция (2,1%)", - говорится в докладе.

В общей сложности рост населения Израиля в 2023 году составил 1,9%, темпы прироста населения при этом замедлились по сравнению с 2022 годом (тогда было 2,2%), отметили в статбюро. По оценкам специалистов, снижение темпов роста населения "главным образом связано с числом репатриантов в 2023 году, которое было относительно высоким, однако снизилось по сравнению с 2022 годом".

Всего в настоящий момент, согласно приведенным в докладе цифрам, в Израиле проживают 9,842 млн человек: из них 7,208 млн - евреи (73,2%), 2,080 млн - арабы (21,1%); 0,554 млн - представители других национальностей (5,7%).