В КБР выделят на 200 млн рублей больше на льготные лекарства в 2024 году

Министр здравоохранения региона Рустам Калибатов отметил, что увеличение финансирования происходит за счет улучшения качества лекарственных препаратов и появления новых

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) увеличат на 200 млн рублей сумму средств на льготные лекарства в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов, отвечая на вопрос ТАСС об обеспечении жителей региона бесплатными лекарствами.

"С 2018-2019 годов финансовое обеспечение льготников за счет республиканского бюджета увеличилось с 265 млн до 845 млн [в 2023 году], но если потребность в льготном обеспечении в 2018-2019 годах составляла около 500 млн за счет республиканских средств, сегодня выросла до 1,7 млрд. На следующий год средства на льготные лекарства, закупаемые из регионального бюджета, будут увеличены на 200 млн", - рассказал Калибатов.

Увеличение необходимых сумм, по словам министра, происходит за счет улучшения качества лекарственных препаратов и появления новых, а также проведения молекулярно-генетических исследований, на основе которых и делаются назначения. "К примеру, в 2019 году примерные расходы на лекарства онкодиспансера составляли около 380 млн (федеральный бюджет), а региональный бюджет на эти цели тратил около 40 млн. Тогда не было молекулярно-генетических исследований, в настоящее же время мы в год проводим около 400 таких исследований, по результатам которых, сразу, несмотря на стадию, назначается дорогостоящее таргетное лечение. Результат - на сегодня онкодиспансер потратил на лекарственные препараты 1,2 млрд, плюс к этим средствам из республиканского бюджета направили 240 млн, ожидается, что с переходом на январь эта сумма достигнет 340 млн", - уточнил министр.

За последние годы в регионе проводят работу по систематизации заявочной кампании, в полном формате проводится аналитика. "Глава республики [Казбек Коков] все время говорит, что ежегодно будем добавлять и будем обеспечивать все больше и больше людей лекарственными препаратами. Население понимает и знает, что обеспечение увеличивается и потому также волнообразно увеличивается количество заявок", - добавил Калибатов.