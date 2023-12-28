СМИ сообщили о головокружениях у премьера Италии

По данным Il Messaggero, они вызваны смещением отолитов

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони страдает доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (короткие эпизоды головокружения, возникающие при определенном положении головы - прим. ТАСС), вызванным так называемым отолитическим кризом. Как пишет газета Il Messaggero, диагноз был поставлен после осмотра отоларинголога, который провел пациентке определенные манипуляции, после чего 46-летний политик почувствовала себя лучше.

Отолитический криз или болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся заложенностью и шумом в ушах, приступами системного головокружения, нарушением слуховой и вестибулярной функций. Болезнь имеет рецидивирующий характер заболевания (проходит чередующимися периодами осложнения и ремиссии).

По данным издания, Мелони два дня провела "в постели в темноте". В связи с болезнью 28 декабря отменилась ее пресс-конференция по итогам года, прежде перенесенная с 21 декабря также из-за недомогания. Мелони подхватила грипп, сопровождаемый повышением температуры. Первые признаки заболевания были заметны уже 17 декабря, когда она выступила на закрытии праздника своей партии "Братья Италии". Более она не появлялась публично, обращаясь с поздравлениями с Рождеством только по видеосвязи или в записи. Тем не менее журналисты узнали, что премьер побывала на рождественском утреннике в школе своей 7-летней дочери.

Новая дата пресс-конференции, которую организовывают местный союз журналистов и ассоциация парламентской прессы, назначена на 4 января будущего года.