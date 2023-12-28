Михаил Боярский проходит в больнице Петербурга плановое обследование

В Театре имени Ленсовета сообщили, что артист "уже сегодня будет дома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит в одном из стационаров Санкт-Петербурга плановое обследование.

Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета.

В конце ноября артист перенес инфаркт и был доставлен в Мариинскую больницу, его выписали 4 декабря.

В четверг в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Боярского.

"Просто обследование", - сказала собеседница агентства, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Она добавила, что артист "уже сегодня будет дома".