В Дагестане более 100 тыс. человек остались без света из-за непогоды

В Минэнерго сообщили, что в аварийно-восстановительных работах участвуют 146 человек и 52 единицы техники

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек остались без электричества в результате непогоды в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

"Оперативная информация о ходе восстановления энергоснабжения, нарушенного из-за непогоды. В Дагестане из-за сильного ветра (до 25 м/c), нарушившего энергоснабжение, обесточены свыше 102 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах участвуют 48 бригад: это 146 человек, они используют 52 единицы специальной техники.