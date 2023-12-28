Словом года по версии словаря Treccani назвали "феминицид"

Институт итальянской энциклопедии подчеркнул необходимость внимания к этому феномену убийства женщин близкими мужчинами

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Институт итальянской энциклопедии Treccani назвал словом уходящего года "феминицид", подчеркнув необходимость внимания к этому феномену убийства женщин близкими мужчинами.

Как пояснили представители авторитетного института, выбор связан не столько с частотностью употребления слова, сколько с его "значением для социума". Как уточняется, это слово появилось в итальянском языке в 2002 году и было зарегистрировано в списке неологизмов Treccani в 2008 году.

Тема растущего насилия над женщинами в последние месяцы получила новый импульс в Италии. Толчком для обширной дискуссии стало убийство на севере Италии 22-летней студентки Джулии Чеккеттин ее бывшим парнем. Правительство в связи с этим в очередной раз ужесточило наказания для мужчин, преследующих своих бывших жен и подруг. Однако общественная дискуссия на этот раз зашла дальше, а борьба поднялась на качественно новый уровень. Феминицид начали называть следствием патриархального общества, к чертам которого нередко причисляют насилие над женщиной как демонстрацию власти и права обладания ею.