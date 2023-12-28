Развожаев сообщил о бронировании порядка 30-40% мест в отелях Севастополя на Новый год

Российский союз туриндустрии ранее оповестил, что спрос на отдых в Севастополе за год вырос на 80%

ТАСС, 28 декабря. Порядка 30-40% мест в отелях забронировано в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

"Самое удивительное, что где-то порядка 30-40% отелей забронировано [на новогодние выходные]. Казалось, что будет ноль, но нет. <...> Изменилась немного структура, к нам едут гости из новых регионов с большим удовольствием. Люди говорят, конечно, о том, что сильно город меняется. Это приятно, потому что, конечно, мы много внимания уделяем благоустройству и общественным пространствам, городской инфраструктуре", - сказал Развожаев.

Ранее Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline сообщил, что спрос на отдых в Крыму в период новогодних праздников вырос за год на 40%, популярность Севастополя увеличилась на 80%.