В Ростовской области завершили реконструкцию моста через Северский Донец на М-4 "Дон"

В Автодоре сообщили, что открылось движение по правому мосту на 930 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Реконструкция моста через реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области завершилась, движение по правому мосту на 930 км федеральной трассы открыто, сообщили в Telegram-канале ГК "Автодор".

"Завершилась реконструкция моста через реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон". Открыто движение по правому мосту на 930 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области после масштабной реконструкции. Теперь это сооружение с тремя полосами движения в попутном направлении, с шириной проезжей части 11,25 м и пешеходной тротуарной зоной шириной 2,25 м", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на время ремонта моста через Северский Донец был возведен временный мост, работы по реконструкции длились в течение двух лет. Новый мост, по данным "Автодора" повысит пропускную способность М-4 "Дон".

Мост через реку Северский Донец возвели в 1966 году. В 2019 он был закрыт на реконструкцию после завершения срока эксплуатации. В том же году возвели временный мост.