Поисковики заявили, что Кишинев мешает сохранению памяти о Великой Отечественной войне

В частности, власти Молдавии препятствуют поиску неучтенных захоронений красноармейцев, сообщили руководители поисковых отрядов "Август" и Русский историко-патриотический клуб

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии препятствуют поиску неучтенных захоронений красноармейцев и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили руководители поисковых отрядов "Август" и Русский историко-патриотический клуб, подводя итоги этого года.

"Объективными трудностями в проведении поисковых работ в текущем году стали непрямые подрывные действия властей и, прежде всего, профильных, уполномоченных на сотрудничество с поисковиками ведомств", - проинформировал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. Он сообщил, что власти Молдавии неоправданно затягивают выдачу разрешений на проведение поисковых работ, а также отказывают в воздании воинских почестей при перезахоронении останков советских солдат. "По стране идет активное запугивание педагогов и директоров учебных заведений, сотрудничающих с нашими организациями. <…> С другой стороны, [есть] колоссальная поддержка со стороны населения", - отметил глава поисковой организации.

Вместе с тем он проинформировал, что в этом году поисковикам удалось обнаружить останки двадцати красноармейцев, а также перезахоронить на воинском кладбище еще 23 солдата. Активисты благоустроили ряд воинских захоронений и памятников, провели десятки лекций, обнаружили и передали для уничтожения саперам около 2 тыс. взрывоопасных предметов.

По разным данным, на территории Молдавии находятся тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Летом 1944 года здесь проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. За свою работу молдавские поисковики неоднократно представлялись к наградам правительства России.