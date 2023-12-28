В Петербурге заявили об отсутствии салюта в обновленной новогодней программе

Планируется выступление группы "НА-НА", световое шоу и танцевальная программа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Праздничная программа, которая состоится в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь, не включает салют, проведение которого изначально предусматривалось. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Программа новогодней ночи была скорректирована - выбрана концепция семейного праздника. Акцент сделан на волшебной новогодней атмосфере, которая царит на улицах Петербурга. Всей семьей можно провести время у главной елки на Дворцовой площади. В новогоднюю ночь там пройдут мультимедийное шоу и концерт, которые придадут празднику особую атмосферу. В соответствии с выбранной концепцией проведение фейерверка в обновленной программе не предполагается", - сказал Пиотровский.

Обновленную программу опубликовал городской комитет по культуре на странице во "ВКонтакте". "Праздничная программа начнется в 22:00 с мультимедийного шоу "Петербург. Было - стало - будет" на фасаде Главного штаба. В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни. В полночь на Дворцовой площади петербуржцы и гости нашего города смогут увидеть новогодние обращения губернатора Санкт-Петербурга и президента России. Показ пройдет на фасаде Главного штаба Эрмитажа. Затем зрителей ждет концерт-марафон до 4 часов утра", - говорится в сообщении о праздничной программе на Дворцовой площади.

В начале декабря на заседании правительства города председатель комитета по культуре Федор Болтин отмечал, что празднование Нового года в Петербурге в этом году впервые после нескольких лет пандемийных ограничений пройдет в полном формате и что кульминацией программы станет салют с пляжа Петропавловской крепости в 3 часа ночи.

В частности, планируются выступление группы "НА-НА", световое шоу, танцевальная программа под песни солистов группы "Дискомафия", выступление вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", а также молодежного шоу-оркестра Street Band. В новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.