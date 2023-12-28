На фасаде корпуса Пятигорского госуниверситета открыли мурал памяти Героя России

Офицер спецподразделения "Витязь" погиб в августе 2022 года, закрыв собою двух девочек

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Мурал памяти Героя России Александра Потапова торжественно открыли на фасаде корпуса Пятигорского государственного университета (ПГУ), сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"28 декабря состоялся торжественный митинг, посвященный открытию на фасаде одного из зданий главного корпуса ПГУ мурала Александру Потапову - Герою России, который ценой своей жизни спас двух девочек-подростков в городе Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицер спецподразделения "Витязь" погиб в августе 2022 года, закрыв собою двух девочек во время ракетно-артиллерийского обстрела из американского РСЗО Himars в городе Изюм Харьковской области. Это была вторая командировка Потапова в зону СВО. Он успешно сдал нормативы на право ношения крапового берета, был награжден медалями Суворова и "За отвагу".

Сообщается, что в Москве вдове и матери старшего лейтенанта Потапова передали на хранение медаль "Золотая звезда" Героя Российской Федерации, которой он был удостоен посмертно. У него остались две дочери, а через полгода после его гибели родилась третья.

"Подвиг Потапова навсегда останется в памяти нашего народа, она будет увековечена в памятниках, мемориалах, памятных досках, которые в последнее время открываются в нашей стране", - заявил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, ПГУ в 2023 году выполняет государственное задание "Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". В рамках задания выполняется проект "Организация в вузах в пилотном формате разрисовки фасадов зданий с указанием Героев России, Героев СВО с логотипом Ассоциации "Я горжусь!".