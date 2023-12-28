В Череповце намерены создать самый большой на северо-западе парк развлечений

Планируется также увеличить число современных гостиниц для комфортного размещения туристов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с бизнесом намерены создать в Череповце самый большой на северо-западе России парк развлечений. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в ходе дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"В наших планах - открытие в Череповце самого большого парка развлечений Северо-Западного федерального округа", - сказал Филимонов.

Планируется также кратно увеличить число современных гостиниц для комфортного размещения туристов. "Фокус внимания здесь [в сфере туризма] на поддержке бизнеса, развитии туристических направлений, транспорта и сохранении исторических памятников", - сообщил глава региона.

В дальнейших планах реставрация Вологодского кремля, центра Вологды, приведение в порядок набережной реки Вологды, обустройство красивейших исторических зданий, в одном из которых будет организован дворец бракосочетаний, на который есть "колоссальный запрос от населения".

"Во всем православном мире известны Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, которые привлекают огромное количество туристов и паломников. Мы будем расширять и обновлять туристическую инфраструктуру, бережно относясь к историческому облику территорий", - отметил глава региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.