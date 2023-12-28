На подорвавшемся на мине в устье Дуная судне находятся четыре турецких моряка

Департамент по морским вопросам Минтранса Турции отметил, что их состояние хорошее

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Четверо турецких моряков находятся на сухогрузе MV Vyssos, который подорвался на плавучей мине в устье Дуная. Об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

"Состояние четырех турецких моряков, находящихся на борту следовавшего под флагом Панамы сухогруза MV Vyssos, который столкнулся с миной в устье Дуная и сель на мель, хорошее. Ситуация, связанная с инцидентом, отслеживается поисково-спасательным центром департамента", - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба Сил обороны юга Украины ранее сообщила, что балкер под флагом Панамы, следовавший по продвигаемому Киевом так называемому альтернативному зерновому маршруту, подорвался на мине в Черном море. Судно следовало для загрузки в один из дунайских портов.

В результате ЧП сухогруз потерял управление, возник пожар. Пострадали двое моряков.