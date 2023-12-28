В Чехии в 2023 году зафиксировали резкий рост числа кибератак

По данным Чешского радио, в совершении нападений подозревают хакерские группировки, связанные с РФ и Китаем

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии зафиксировало с января по октябрь включительно 215 нападений хакеров на объекты в республике. Об этом сообщило Чешское радио.

По его информации, при этом с января по середину декабря 2022 года в республике было зарегистрировано 157 нападений хакеров.

Чешские СМИ проинформировали ранее, что объектами кибератак становятся министерства и ведомства, промышленные предприятия и аэропорты, вузы и больницы, а также коммерческие компании. В совершении нападений, согласно СМИ, подозреваются хакерские группировки, связанные с РФ и Китаем.