Краснодарский край обеспечил Херсонскую область мобильным рентген-комплексом

Как пояснили в администрации, передвижной рентгеновский кабинет позволит сделать диагностические исследования более доступными для жителей

ГЕНИЧЕСК, 28 декабря. /ТАСС/. Херсонской области передали мобильный рентген-комплекс стоимостью 25 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации области.

"Для жителей Херсонской области по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева передали мобильный рентген-комплекс. Из регионального бюджета на его покупку выделили порядка 25 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как пояснили в администрации, передвижной рентгеновский кабинет позволит сделать диагностические исследования более доступными для жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах. "В фургоне находится процедурная со всем необходимым оборудованием, а также и кабинет для медперсонала. Автомобиль обладает высокой пропускной способностью, что позволит принимать большое количество пациентов за минимальное время", - рассказали в пресс-службе.