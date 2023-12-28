В Великом Новгороде откроют первый в стране офис Президентского фонда культурных инициатив

Открытие запланировано на январь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый в стране проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Великом Новгороде в 2024 году. Об этом сообщил директор фонда Роман Карманов в ходе подписания соглашения о сотрудничестве на дне региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Уже в январе в Великом Новгороде мы откроем первый в стране проектный офис. Это очень важное событие. Новгородская земля - один из самых богатых своей историей регионов. И здесь очень много людей, которые любят свою землю, горят своими проектами и которые хотят, чтобы люди приезжали в Новгородскую область. Уверен, что теперь та работа, которую мы вместе будем проводить, приведет к тому, что из 400 идей, поданных на получение гранта в этом году, еще больше получат поддержку. Нам крайне важно быть в вашем регионе", - сказал Карманов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. А также проведение совместных фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров и других мероприятий в области профессионального искусства и народного творчества.

"Это соглашение очень важно для нас, спасибо вам огромное. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает проекты в области культуры, стартапы в области культуры. Уверен, таких стартапов, как уличный театр "Садко", в Новгородской области будет еще больше", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.