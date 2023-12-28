В Астраханской области запретили самовыгул домашних собак

Также не допускается выгул крупных собак детьми до 14 лет без сопровождения взрослых

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области запретили самовыгул домашних собак и их кормление в подъездах и дворах многоквартирных домов, а также их содержание в гаражах. Соответствующее постановление принято на заседании правительства региона, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.

"Сегодня приняли постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных и их выгулу. <…> Запрещено содержание и (или) кормление домашних животных в нежилых помещениях многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также территориях общего пользования. Не допускается их постоянное (безвыгульное) содержание в гаражах, сараях, транспортных средствах и других закрытых жилых и нежилых помещениях", - говорится в сообщении.

Принятыми правилами также закрепляется еще ряд требований. В частности, не допускается выгул крупных собак детьми до 14 лет без сопровождения взрослых, лицами в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Содержать собаку или несколько собак на территории домовладения можно только на привязи либо в вольере. Свободное передвижение собаки по двору возможно только в случае, если территория хорошо огорожена и исключена возможность бесконтрольного выхода собаки за пределы участка.

Уточняется, что постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Контрольные мероприятия будет проводить областная служба ветеринарии.

Ранее сообщалось, что 26 декабря депутаты думы Астраханской области приняли законопроект о создании пунктов временного содержания безнадзорных животных, где после истечения определенного срока содержания бродячих животных будут усыплять. Закон направлен на то, чтобы убрать беспризорных собак с улиц Астрахани.

О ситуации с безнадзорными животными

В Астраханской области собаки часто нападают на людей, в том числе на детей. Жители жалуются на целые стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на их отлов. По подсчетам властей, в регионе свыше 23 тыс. бездомных собак. В январе 2022 года следователи возбудили в уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. В марте судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что гибель 44-летней женщины, тело которой обнаружили утром на парковке в Астрахани, произошла от травматического шока и массивной кровопотери после нападения бродячих собак, следователи проводят проверку.

По информации властей, всего в 2021 году от укусов собак пострадали свыше 3,6 тыс. человек, 1,3 тыс. из них - дети, в 2022 году - свыше 4,8 тыс., из них 1,4 тыс. детей. Астраханцы, которые регулярно обращаются за помощью, собрали подписи в поддержку принятия нормативно-правовых актов, ужесточающих требования по содержанию собак.