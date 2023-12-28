Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты двух детей

Премьер-министр России подарил им гитару и караоке-микрофоны, а также железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед Новым годом исполнил желания 10-летней Ирины Волковой из Перми и 6-летнего Макара Соколова из Костромской области. Глава кабинета министров также устроил им экскурсию по Дому правительства и чаепитие.

Премьер-министр по традиции принял участие в проекте "Елка желаний". Ранее он уже сводил восьмилетнюю Снежану из Астрахани на кондитерскую фабрику.

Семьи Ирины и Макара приехали в Москву по приглашению Мишустина. В Доме правительства они посмотрели залы, где проходят заседания кабинета министров, совещания и международные встречи, поднялись по парадной центральной лестнице, на которой установлена главная елка Дома правительства, зашли в пресс-центр.

После экскурсии ребята и их семьи встретились с премьер-министром за чаепитием. Он вручил им новогодние подарки. Ирине, которой 27 декабря исполнилось 10 лет, он подарил гитару к Новому году и караоке-микрофоны ко дню рождения. Макар получил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.