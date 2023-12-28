В Бурятии решившие выучиться на педагога участники СВО будут получать стипендию

Ее размер составит около 42 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 28 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) из Бурятии, решившие получить педагогическое образование, будут получать стипендию в размере более 42 тыс. рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Утвердили новую меру поддержки для участников специальной военной операции. Тем бойцам, кто после окончания службы пойдет учиться на учителя, на время переподготовки установили ежемесячную стипендию в размере 42 279 рублей, которая будет выплачиваться за счет республиканских средств", - написал Цыденов.

Он отметил, что все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию в школе, "а учителя - это главные проводники государственной политики".

"Воины, прошедшие СВО и видевшие, к какому результату приводит вражеская пропаганда в школе, как никто другой могут передать свои знания, свою любовь к Родине подрастающему поколению", - добавил Цыденов.