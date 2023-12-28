В школах Калининградской области не планируют ввод запрета на брюки для девочек

Об отсутствии подобного запрета заявили также в Крыму, Адыгее и на Алтае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области не вводили запрет на ношение брюк девочками в школах и не планируют этого делать, сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования.

"В школах Калининградской области запрета на брюки для девочек не вводилось и не планируется", - сообщили в министерстве.

Ранее в соцсетях сообщалось о введении запрета для девочек на ношение брюк в школах в некоторых регионах России.

О том, что запрет на брюки для девочек в школах не планируется вводить, заявили также в Республике Крым, Адыгее и на Алтае.

"Таких запретов в Республике Алтай нет и не планируется. Информация в ряде Telegram-каналов не соответствует действительности. Если такие запреты есть в отдельных образовательных учреждениях региона, то к ним, пожалуй, могут возникнуть серьезные вопросы", - написал в Telegram-канале пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

В Министерстве образования Ростовской области, в свою очередь заявили, что согласно закону, ведомство не может принимать таких решений, как запрет на ношение брюк девочками в школах. "Решение о составе школьной формы принимается образовательной организацией самостоятельно, с учетом мнения участников образовательных отношений", - уточнили в областном Минобре.