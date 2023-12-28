Новгородская область поможет восстановить детский лагерь в Запорожье

В 2024 году власти региона планируют помочь в восстановлении почти десятка объектов социальной и инженерной инфраструктуры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области помогут восстановить детский лагерь в Запорожской области. Проектирование начнется в 2024 году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы с коллегами планируем постепенно восстановить хороший детский лагерь в Запорожской области. Это проект, конечно, не на один год, но в 2024 году мы планируем им уже начать заниматься вплотную, проектировать. Там будут отдыхать запорожские и новгородские дети в том числе", - сказал Андрей Никитин.

В рамках дня региона на выставке "Россия" на ВДНХ Никитин посетил стенд Запорожской области. Он познакомился с достижения промышленности и науки региона, оценил работу дозиметра - прибора, который измеряет уровень радиации техники, пообщался с руководителем запорожского представительства в Москве Сергеем Гуляевым. Стенд Запорожской области посвящен разнообразию всего исторического пути, который регион прошел до наших дней.

В 2024 году власти Новгородской области планируют помочь в восстановлении почти десятка объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Запорожской области.

"Новгородская область очень здорово помогает подшефным территориям в Запорожской области. Одни из первых пришли. Мы будем продолжать, не остановимся. Огромное спасибо за тот объем стройматериалов, за те вещи, которые вы делаете, за ремонт сетей. Это очень важно для нас", - сказал Гуляев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.