В Астраханской области увеличат выплаты охраняющим госграницу добровольцам

По словам начальника отдела пограничного управления ФСБ по региону Ленара Зимаголова, такие меры поддержки область приняла первой в стране

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Региональные выплаты добровольцам, получившим ранение или погибшим при защите госграницы на территории Астраханской области, будут увеличены до размеров выплат участникам спецоперации. Соответствующее распоряжение сделал на заседании совета по пограничной политике губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Игорь Бабушкин поручил увеличить выплаты добровольцам, охраняющим государственную границу. Предполагается, что до конца зимы региональные выплаты добровольцам, получившим ранение или погибшим при защите границы, будут не меньше тех, которые предоставляются участникам спецоперации", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Ленара Зимаголова, такие меры поддержки добровольцев регион принял первым в стране.

Региональный министр соцразвития и труда Дмитрий Заплавнов пояснил, что выплаты повысят астраханцам, принимающим участие в охране общественного порядка, работникам добровольной пожарной охраны, а также тем, кто на добровольных началах участвует в защите госграницы РФ на территории Астраханской области. Члены народных дружин вместе с пограничными органами участвуют в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение государственной границы РФ, разъясняют гражданам правила пограничного режима и многое другое.

"Думаю, нет необходимости напоминать о том, что с учетом расположения Астраханской области и нынешней геополитической ситуации вопрос обеспечения безопасности на границе имеет первостепенное значение. Всем, кто оберегает и защищает рубежи нашей Родины, в том числе на добровольных началах, должны быть предоставлены необходимые социальные гарантии", - цитирует губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в июне депутаты думы Астраханской области приняли законопроект о расширении мер поддержки в части увеличения региональных выплат астраханцам - участникам спецоперации, заключившим контракт с 1 июня 2023 года, вдвое - до 150 тыс. рублей. Также установлены региональные единовременные выплаты участникам СВО, получившим увечье (ранение, травму, контузию): до 250 тыс. рублей - в случае получения легкого увечья (ранения, травмы, контузии) и 500 тыс. рублей - в случае получения тяжелого ранения.