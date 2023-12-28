В Москве открыли мемориальную доску генерал-полковнику Михаилу Шалину

Барельеф разместили на Смоленской набережной, дом 5/13

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии, генерал-половнику Михаилу Шалину открыли на фасаде дома в районе Арбат в Москве, в котором советский военачальник жил с 1954 по 1970 год. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Пройдя путь от рядового до генерал-полковника армии, за 38 лет служения Родине, советский разведчик Михаил Алексеевич Шалин принял участие в гражданской, советско-польской и Великой Отечественной войнах. Его именем названа улица в Орске, на его малой родине, а теперь и в Москве память об этом выдающемся военачальнике увековечена бронзовым барельефом в окружении стратегических карт, военных орудий и верных солдат", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что доску открыли на Смоленской набережной, дом 5/13, инициаторами ее установки выступили Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации и Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество".