В Нижегородской области открыли движение по первому в РФ автомосту из алюминиевых сплавов

Длина моста через реку Линду составила более 70 м

ТАСС, 28 декабря. Движение по первому в России автодорожному мосту из алюминиевых сплавов открыли в Нижегородской области. Длина моста через реку Линду составила более 70 м, сообщили в Алюминиевой ассоциации - объединении производителей, поставщиков и потребителей алюминия.

"Запущено движение по первому в России автодорожному мосту с применением принципиально новых для отрасли технологий и материалов. Мост через реку Линду длиной 72 м построен в Борском районе Нижегородской области на автодороге Толоконцево - Могильцы. Балки пролетных строений и ортотропные плиты впервые выполнены полностью из алюминиевых сплавов - аналогичных технологий мостостроения в РФ ранее не применялось", - говорится в сообщении.

Мост построили взамен аварийного по государственному заказу правительства Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что при выборе технологического решения был учтен многолетний мировой опыт использования алюминиевых сплавов при строительстве таких переправ. "У этих конструкций хорошие эксплуатационные характеристики. Таким образом, здесь решаются сразу две задачи: обеспечить бесперебойное движение транспорта на этом участке дорожной сети и, в перспективе, снизить расходы на содержание и эксплуатацию моста", - приводятся слова Никитина.

Как отметили в Ассоциации, одним из преимуществ конструкций из алюминиевых сплавов являются низкие затраты при эксплуатации сооружения госзаказчиком. Они не требуют регулярного восстановления антикоррозийного покрытия и специального ухода. Кроме того, конструкции полностью изготавливаются на заводе и легко доставляются к месту строительства.

"Мосты и мостокомплекты из алюминиевых сплавов позволяют экономить бюджеты регионов благодаря низкой стоимости владения и длинному жизненному циклу. С точки зрения эстетики алюминий и сплавы на его основе позволяют создавать архитектурно оригинальные и даже футуристические конструкции. Таким образом, это одновременно экономичное, эстетичное и экологичное решение", - приводятся в сообщении слова председателя Алюминиевой ассоциации Ирины Казовской.