В Алчевске ЛНР открыли первую в регионе школу киберспорта

Глава округа Альберт Апшев отметил, что в городе будут развивать и традиционные спортивные направления

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Первая в Луганской Народной Республике (ЛНР) школа киберспорта открылась на базе дворца культуры (ДК) в Алчевске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава алчевского городского округа Альберт Апшев.

"В сжатые сроки удалось создать школу киберспорта в Алчевске. Не прошло и месяца с момента встречи с молодежным активом города, где прозвучала идея создать базу для занятий киберспортом в Алчевске. И мы уже воплотили этот проект в жизнь", - написал Апшев.

Ремонт в помещении ДК металлургов, где разместили учебный модуль, профинансировал Алчевский металлургический комбинат. Партнеры и меценаты оказали помощь в закупке оборудования и мебели.

Апшев добавил, что наряду с киберспортом в городе будут развивать и традиционные спортивные направления.