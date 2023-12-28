Число жертв лихорадки денге в Бангладеш в 2023 году превысило 1 700

Общее число инфицированных превысило 320 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Число смертельных исходов в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш в текущем году достигло 1701. Об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения страны.

За последние сутки в результате болезни погибли два человека, более 100 человек госпитализированы, тогда как общее число пациентов с денге составляет почти 870 человек.

Общее число инфицированных в этом году превысило 320 тыс. Темпы распространения заболевания ожидаемо снизились с приближением зимы, когда активность комаров, переносящих вирус, снижается. Пик заболеваемости пришелся на сентябрь, когда было выявлено почти 80 тыс. случаев, тогда как за весь декабрь на сегодняшний день зафиксировано 9 тыс. заболевших.

В завершающемся году показатели смертности и заболеваемости лихорадкой денге обновили исторические максимумы. Предшествующий максимальный показатель смертности от денге был зафиксирован в Бангладеш в прошлом году, когда погиб 281 человек, что в несколько раз меньше, чем в нынешнем году. Ранее рекордный уровень заболеваемости составлял 101 тыс. подтвержденных случаев и был зафиксирован в 2019 году, это в три раза меньше, чем в текущем году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.