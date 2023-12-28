В Челябинске школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

По информации Челябинского ЕДДС, 29 декабря в Челябинске ожидается сильный снег и метели

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинска отменили очные занятия первой и второй смен в школах для 1-11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Завтра, 29 декабря, занятия в школах Челябинска с 1-го по 11-й классы первой и второй смены пройдут в режиме дистанционного обучения", - сказано в сообщении.

По информации Челябинского ЕДДС, 29 декабря в Челябинске ожидается сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 м/с.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный снегопад в Челябинске начался 28 декабря примерно в 18:00 (16:00 мск), а до этого месячная норма осадков выпала в течение 26 декабря. Многие тротуары, дворы нуждаются в расчистке, транспорт местами буксует в небольших проездах и поворотах, некоторые водители оставляют автомобили прямо на проезжей части, что затрудняет ее очистку от снега и наледи. В городе на дорогах наблюдаются сильные заторы, даже там, где их никогда не было.