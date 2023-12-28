В Вологодской области намерены построить современные кампусы ЧГУ

Планируется также создать кампусы при ссузах области, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный кампус Череповецкого госуниверситета (ЧГУ), опорного вуза Вологодской области, намерены построить в регионе. Планируется также создать кампусы при ссузах области, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в ходе дня Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия".

"Есть проект создания многофункционального и комфортного кампуса Череповецкого государственного университета. Он должен стать точкой притяжения молодежи, поднять качество студенческого быта, создать условия для успешной учебы. Также мы готовим новаторский проект по созданию кампусов при ссузах, при средних специальных и профессиональных учебных заведениях, колледжах. Это совершенно новый подход к образовательной среде этой категории учебных заведений", - сказал глава региона.

ЧГУ - опорный вуз Вологодской области, крупнейший научный, образовательный и культурный центр региона, в котором получают образование свыше шести тысяч студентов и аспирантов, работают более 400 преподавателей, в том числе более 250 докторов и кандидатов наук.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.