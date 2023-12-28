В Северной Осетии создали оперштаб ЖКХ для работы в новогодние праздники

Все службы жилищно-коммунального комплекса республики переведены в режим повышенной готовности

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 декабря. /ТАСС/. Оперштаб по обеспечению безаварийной работы коммунальных служб и энергоснабжающих организаций создан в Северной Осетии для функционирования в новогодние праздники. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В период новогодних праздников в Северной Осетии будет работать оперштаб по обеспечению безаварийной работы коммунальных служб и энергоснабжающих организаций. Все службы жилищно-коммунального комплекса республики переведены в режим повышенной готовности. В профильном ведомстве создан график дежурств руководства МинЖКХ на эти дни", - говорится в сообщении.

Оперштаб будет координировать работу муниципальных образований, всех ресурсоснабжающих организаций и дорожных служб.

Всего на содержание и расчистку от снега дорог республики выделено более 200 единиц спецтехники. Машины и специалисты будут работать круглосуточно.

По информации Министерства ЖКХ, топлива и энергетики, во Владикавказе создан необходимый запас соли для обработки улиц - 2,5 тыс. тонн. А для очистки дорог регионального и федерального значения запаслись противоледным реагентом.