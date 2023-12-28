В Северной Осетии семье погибшего участника СВО передали медаль Суворова

Николай Николаенко получил награду за мужество и отвагу

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 декабря. /ТАСС/. Медаль Суворова передали семье сотрудника ФСБ, уроженца Северной Осетии Николая Николаенко, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло передал государственную награду семье военнослужащего - сотрудника ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии капитана Николаенко Николая Владимировича. За личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, указом президента Российской Федерации военнослужащий посмертно награжден медалью Суворова", - говорится в сообщении.

Руководитель Северной Осетии в торжественной обстановке вручил высокую награду родителям героя - Николаенко Владимиру Валентиновичу и Елене Николаевне.

Медалью Суворова награждают военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные при защите страны и государственных интересов Российской Федерации.