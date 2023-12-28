В Чувашии конкурс среди волонтеров финансового просвещения станет ежегодным

По информации Минфина, победителем конкурса среди студентов стал третьекурсник Чувашского государственного университета Дмитрий Тимин

ЧЕБОКСАРЫ, 28 декабря. /ТАСС/. Республиканский конкурс "Доброволец года в сфере финансов", который впервые состоялся в Чувашии, будет проводиться ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в Минфине республики по итогам заседания Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения региона.

"В целях стимулирования и поощрения активной волонтерской деятельности в сфере финансового просвещения в этом году мы впервые объявили конкурс "Доброволец года в сфере финансов". Рады, что он нашел отклик и для участия в состязании поступило 45 заявок по 6 номинациям. <…> В следующем году обязательно продолжим эту инициативу, конкурс будет проводиться ежегодно", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера Чувашии - главы Минфина республики Михаила Ноздрякова.

По информации министерства, победителем конкурса среди студентов стал третьекурсник Чувашского государственного университета (ЧГУ) Дмитрий Тимин. Среди обучающихся организаций среднего профобразования победу одержала студентка Чебоксарского профессионального колледжа Анастасия Егорова, среди педагогов - заведующая одной из кафедр экономического факультета ЧГУ Наталия Березина.

Лучшим "серебряным" финансовым волонтером признана завотделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Цивильского центра соцобслуживания населения Светлана Малякина. В номинации "Лучшая добровольческая команда" победили представители Центра одаренных детей и молодежи "Эткер". Кроме того, отмечены самые активные волонтеры среди профессионалов финансового рынка.

В Минфине региона подчеркивают, что в Чувашии налажена системная работа по повышению финансовой грамотности для всех категорий населения, начиная с воспитанников детских садов. С сентября 2022 года в республике началось обучение студентов в качестве волонтеров финансового просвещения на платформе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). "По сведениям <…> АРФГ, обучающий онлайн-курс на ее ресурсах прошли 1 256 жителей Чувашии. По данному показателю Чувашия находится в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа", - подчеркивают в министерстве.