В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом

В ВОЗ сообщили, что в группу риска "входят люди, которые живут, работают или участвуют в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где объявлены активные вспышки заболеваний среди животных"

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) зарегистрирован в Аргентине. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пояснив, что речь идет о редком вирусном заболевании и что в группу риска входят люди, которые работают или участвуют в мероприятиях, проводимых на открытом воздухе.

Аргентина 20 декабря уведомила ВОЗ о "заражении человека западным лошадиным энцефалитом". Это первый подтвержденный случай такого заболевания "за более чем два десятилетия". До этого случаи ЗЛЭ в Аргентине были зафиксированы в 1982-1983 и 1996 годах.

На этот раз заболел сельский рабочий, живущий в районе, где "ранее были выявлены лошади с положительным результатом теста на ЗЛЭ". У него 19 ноября появились такие симптомы, как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. 24 ноября пациент был госпитализирован в медицинское учреждение провинции, где ему потребовалась интенсивная терапия и ИВЛ в течение 12 дней. Пациент был выписан 20 декабря и находится под наблюдением врачей. В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря года были выявлены 1182 вспышки болезни ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях страны.

В ВОЗ напомнили, что ЗЛЭ представляет собой "редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей". Вирус "потенциально может распространиться в другие районы посредством миграции инфицированных птиц или перемещения людей и животных, несущих вирус". Таким образом "птицы выступают в качестве резервуара инфекции". В группу риска "входят люди, которые живут, работают или участвуют в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где объявлены активные вспышки заболеваний среди животных".