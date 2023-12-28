В Италии блогера проверяют по подозрению в мошенничестве с благотворительностью

Кьяра Ферраньи, имеющая почти 30 млн подписчиков, получила внушительный гонорар от заказчика, а на благотворительность пошли всего несколько тысяч евро

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Италии открыла расследование по поводу деятельности популярного модного блогера Кьяры Ферраньи. Как пишет газета Corriere della Sera, пока в разбирательстве нет конкретных фигурантов, но досье открыто по подозрению в коммерческом мошенничестве.

Речь идет о кампании по продаже рождественских сладостей марки Balocco, которая позиционировалась как благотворительная акция, - вырученные средства должны были пойти на нужды детской больницы. Однако, как выяснилось, инфлюэнсер, имеющая почти 30 млн подписчиков, получила солидный гонорар от заказчика, а на благотворительность пошли всего несколько тысяч евро.

Следователи запросили документацию у управления по охране конкуренции и рынка (Antitrust), которое ранее оштрафовало и Ферраньи, и компанию, чью продукцию она продвигала, на сумму до полумиллиона евро. Есть аудиозаписи сотрудников, которые комментировали, что продажи нужны, чтобы покрыть гонорар Ферраньи.

Блогер позже заявила, что "признает свою ошибку", которая заключается в том, что она четко не разделила благотворительность и коммерческую деятельность. Штраф она намерена оспорить. В СМИ сообщалось, что предприниматель наняла две адвокатские конторы и компанию по технологиям коммуникаций, чтобы снизить имиджевый ущерб от разразившегося вокруг нее скандала. Ситуацию прокомментировала в том числе премьер-министр Джорджа Мелони. Позже выяснилось, что Ферраньи уже допускала подобную "ошибку", продавая и рекламируя пасхальные шоколадные яйца.

Начав свою деятельность около 10 лет назад как модный блогер, Ферраньи приобрела необыкновенную популярность у молодежи. Она одновременно стала моделью и дизайнером, запустив собственную линию продукции в секторе моды. С 2021 года входит в совет директоров компании модной одежды класса люкс Tod's.

После разразившегося скандала о липовой благотворительности многие спонсоры, среди которых известные бренды, стали отказываться от сотрудничества с инфлюэнсером. Число ее подписчиков сократилось на несколько сотен тысяч.