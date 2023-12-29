В Дагестане завершили первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения

Без электричества в результате непогоды остались более 100 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения ранее обесточенных из-за шквалистого ветра потребителей в Дагестане завершены, сообщает Минэнерго России.

Более 100 тыс. человек остались без электричества в результате непогоды в Республике Дагестан 28 декабря.

В то же время по состоянию на 22:00 мск в Ярославской области количество оставшихся без света уменьшилось до 500 человек, энергетики ликвидируют последствия непогоды.

Также продолжаются работы по восстановлению ранее нарушенного под воздействием неблагоприятных погодных явлений энергоснабжения в двух новых регионах: в ДНР на 22:00 мск без электричества остаются 6,5 тыс. человек, в ЛНР - 6,4 тыс. человек.