На Камчатке погоду в новогоднюю ночь будет определять циклон

Ожидается небольшой снег, отметили в "Камчатгидромете"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Циклон в Беринговом море будет определять погоду в новогоднюю ночь на Камчатке. Ожидается небольшой снег, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов "Камчатгидромета" Анна Приходько.

"В новогоднюю ночь в районах Камчатки, в том числе и в столице края, возможен небольшой снег из-за циклона в Беринговом море, будет также морозно - до минус 10 градусов. При этом каких-то погодных аномалий ожидать не следует", - рассказала Приходько.

Праздничная программа, посвященная встрече Нового года, начнется на главной площади Петропавловска-Камчатского в 22:00 (13:00 мск). Запланированы выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок и фуд-корта с товарами от местных производителей. В полночь ожидается праздничный салют.