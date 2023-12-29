Авиарейсы на север Хабаровского края задержали на двое суток из-за ветра

В селе Аян отмечается ветер до 15-20 м/с

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Самолеты из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и село Аян отложили на двое суток из-за ветра. Об этом сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы [номер] 403 и 404 по направлению Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и обратно перенесены на 31 декабря по метеоусловиям Аяна", - сказали в авиакомпании. В селе отмечается ветер до 15-20 м/с.

Накануне были задержаны вылеты самолетов из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и обратно из-за снегопада. Эти рейсы осуществляются в пятницу.

В основном на территории Хабаровского края без осадков, местами отмечается небольшой снег, в северных районах ветрено.