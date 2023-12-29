В четырех школах Хабаровска по дальневосточной субсидии хотят построить спортзалы

Предполагается строительство модулей разных видов, рассчитанных на стандартный и суровый климат

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Новые спортивные модульные залы откроются в четырех школах Хабаровска в рамках программы "50 спортивных залов" в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

"В следующем году в планах строительство четырех модульных залов. Те школы, в которых они будут построены - это №9, №26, №16, №56, они подключатся к реализации проекта", - сказали в ведомстве.

В спортзалах разместят тренерские, раздевалки, душевые, санузлы и комнаты для людей с инвалидностью. Предполагаются модули разных видов, рассчитанных на стандартный и суровый климат.

Программу "50 спортивных школьных залов" реализуют с 2023 года. Деньги на нее выделяются по президентской дальневосточной субсидии. Ранее программа была рассчитана на 50 модульных спортивных залов при школах в округе, где их не было. Программу расширили, теперь в планах возвести до 250 спортзалов.

В течение 2023 года в дальневосточных регионах открылись 11 модульных спортивных залов. В Хабаровском крае сейчас возводят объекты в рамках программы в школе №42 Комсомольска-на-Амуре, в школе №2 поселка Березовка, в школе №47 Хабаровска и в школе №2 в поселке Ванино.