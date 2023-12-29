В Хабаровском крае заявили о росте числа предприятий-участников промышленного туризма

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае расширяют число предприятий, показывающих свою работу в рамках экскурсий для туристических групп. Планируется в том числе добавить археологическую лабораторию, сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"Мы расширяем географию участников промышленного туризма, у нас подключаются и телекомпании, и трикотажные фабрики, сейчас отлаживаем маршрут с археологической лабораторией", - сказала Пунтус. В лаборатории тургруппам будут показывать различные находки и особенности работы с ними.

Министр отметила, что промышленный туризм - одно из перспективных направлений в регионе. Местные туроператоры предлагают экскурсии на пивоваренный завод "Балтика", в Toyota-центр, на фабрику по производству соков, мороженого и др. Визитной карточкой региона среди объектов промышленного туризма является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, приглашающий туристов посетить свой экспоцентр.

Для развития промышленного туризма команда предприятий края приняла участие в II всероссийском акселераторе "Открытая промышленность", инициированным Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Хабаровский край стал лучшим в номинациях "Промзнание" и "Промполет", а авиазавод отметили за лучшую экскурсию под названием "Технология полета".

В Хабаровске в этом году проводилась "Неделя промышленного туризма", в рамках которой более 80 школьников от семи лет бесплатно посетили экскурсии на предприятия края.

"Хотим открыть как можно больше дверей в разные организации", - сказала Пунтус.