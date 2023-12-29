В ФРГ зарегистрировали рост антисемитских преступлений после нападения ХАМАС на Израиль

Речь идет главным образом о порче имущества и разжигании ненависти, передает агентство DPA

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зафиксировало резкий рост числа антисемитских преступлений в ФРГ. По состоянию на 21 декабря было зарегистрировано более 1,1 тыс. преступлений, совершенных по политическим мотивам, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства.

Прежде всего, речь идет о порче имущества и разжигании ненависти. Это значительно больше, чем в каждом из первых трех кварталов этого года, по которым министерство внутренних дел Германии в последний раз публиковало точные данные в ноябре. В соответствии с этим, в первом квартале зарегистрировано 558 антисемитских преступлений, во втором квартале - 609, в третьем - 540. В эти цифры включены все преступления - на почве левого и правого экстремизма, а также правонарушения, относящиеся к категориям "религиозная идеология" и "иностранная идеология".

Однако более 1,1 тыс. преступлений, зарегистрированных с начала октября, относятся только к правонарушениям, связанным с эскалацией ближневосточного конфликта. Таким образом, общее число, вероятно, будет значительно больше. За весь прошлый год - по состоянию на ноябрь 2023 года - было зарегистрировано в общей сложности 2 874 антисемитских преступления, в том числе 88 актов насилия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.