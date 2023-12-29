В Калининградской области на новогодние праздники забронировали 70% номеров в отелях

В регионе в этот период ждут 62 тыс. туристов

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя загрузка отелей в Калининградской области на новогодние каникулы составляет 70%. В регионе в этот период ждут 62 тыс. туристов, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

"Уровень бронирования на новогодние праздники по области составляет в среднем 70%. В Калининграде - 70%, в Зеленоградске - 73%, в Светлогорске - 62%", - сказал Ермак. Он добавил, что также в Калининграде туристы активно арендуют квартиры, поскольку стоимость проживания в них ниже, чем в гостиницах, и составляет от 3,5 тыс. рублей за сутки.

По предварительным прогнозам, в новогодние каникулы регион посетят порядка 62 тыс. человек, тогда как в 2023 году в этот период приехали 57 тыс. туристов. По данным областного Министерства по культуре и туризму, гостей готовы принять 265 классифицированных гостиниц с номерным фондом 7,8 тыс. единиц.

О мероприятиях в регионе

С 25 декабря по 8 января впервые проходит семейный фестиваль "Зимние каникулы на Балтике", в рамках которого состоятся ледовое шоу "12 месяцев", балет "Маленький принц", оперный и джазовый концерты, кинопоказы и творческие встречи, спектакль "Рождественские истории", литературный вечер, творческие мастер-классы. В мероприятиях примут участие, в частности, призер Олимпийских игр 2002 и 2006 годов, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный, актриса театра и кино Татьяна Васильева, джазовая исполнительница Мариам Мерабова, кинокритик Никита Смирнов.

С 29 декабря во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде будет проходить новогоднее шоу, в котором заняты 60 артистов, танцоров, акробатов, используются проекционные декорации.

На острове имени Иммануила Канта с 21 декабря по 14 января организована новогодняя ярмарка с фуд-кортом, ежедневными лазерными шоу, творческими мастерскими и аттракционами. В Кафедральном соборе на острове с 13 декабря по 13 января проходит традиционный фестиваль "Декабристские вечера".