Почти 70% опрошенных россиян проведут новогоднюю ночь в кругу семьи

Каждый седьмой респондент планирует спать в Новый год, говорится в результатах исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (69%) проведут новогоднюю ночь дома в кругу семьи, каждый седьмой планирует спать. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Новый год всегда считался семейным праздником, родные и близкие поздравляют друг друга и желают счастья в новом году. Поэтому большинство россиян (69%) проведут новогоднюю ночь дома в кругу семьи. Среди них чаще всего встречались респонденты старше 55 лет", - указано в итогах исследования.

13% отметили, что не любят новогодние гуляния и шумные празднества, поэтому предпочтут сон. Таким образом желают провести праздник большинство людей в возрасте от 50 до 54 лет.

Кроме того, 12% респондентов собираются отправиться в гости к друзьям, 8% еще не знают, чем будут заниматься в новогоднюю ночь, 6% планируют подрабатывать в праздник и надеются получить сверхурочные. Также по 2% опрошенных отправятся в путешествие и отметят новогоднюю ночь в ресторане.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.