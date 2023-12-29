В Магаданской области в новогоднюю ночь ожидаются сильные морозы

Колымское УГМС прогнозирует до минус 50 градусов в Сусуманском, Тенькинском, Хасынском, Ягодинском, Сренднеканском и Омсукчанском районах

ТАСС, 29 декабря. Сильные морозы ожидаются в центральных районах Магаданской области в ночь с 31 декабря на 1 января. В Магадане прогнозируют около минус 21-23 градусов, сообщили ТАСС в Колымском УГМС.

"В Магадане будет с 31 декабря на 1 января в ночь минус 21-23 градуса, днем 31 декабря - минус 18-20 градусов. А в центральных районах - Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягодинский, Сренднеканский, Омсукчанский - будет от минус 45 до минус 50 градусов в новогоднюю ночь", - рассказали специалисты центра. Там добавили, что днем 31 декабря в центральных районах области ожидается около минус 40 градусов.

В целом показатели соответствуют средним значениям для этой части региона. В то же время в Магадане будет на несколько градусов холоднее среднемесячной температуры.