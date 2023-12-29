В двух библиотеках Хабаровского края откроют творческие лаборатории

В них местные жители смогут получить методическую поддержку кураторов проекта "Гений места"

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Две библиотеки из Хабаровского края стали победителями проекта "Гений места", на базе учреждений создадут творческие лаборатории. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"От Хабаровского края в конкурсе участвовало шесть библиотек, две из которых стали победителями. Цель проекта - развитие креативных навыков жителей на базе творческих лабораторий, создаваемых в библиотеках", - говорится в сообщении. На базе учреждений-победителей открываются точки концентрации талантов, где местные жители могут получить методическую поддержку кураторов "Гения места". Также там можно ознакомиться с профильной литературой по одному или нескольким креативным направлениям из 14 доступных - от моды и издательского дела до IT и дизайна.

Центральная городская библиотека имени П. Комарова в Хабаровске стала победителем с проектом "Мастерская будущих журналистов", ориентированным на поддержку инициатив молодежи. Креативным продуктом станет электронное информационно-краеведческое СМИ. В рамках работы планируется запустить курсы с привлечением волонтеров и действующих сотрудников СМИ для помощи в реализации проекта. Планируется создать канал с видеосюжетами, статьями, опросами, подкастами и выпустить литературный альманах "ХАРЗА" (Хабаровский занимательный альманах).

Победителем конкурсного отбора также стала Солнечная центральная районная библиотека. На ее базе будет создана творческая лаборатория - мультипликационная студия "Пластилин". Предусматривается зона для интеллектуального досуга и общения, зона чтения и мастерская с современным мультимедийным оборудованием. В планах - создание мультипликационных фильмов в разных техниках.

Проект "Гений места" запущен Министерством культуры Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Придумано в России". Его куратором является Российская государственная библиотека. В 2024 году к проекту присоединится еще 123 библиотеки, в результате чего в 79 субъектах страны будут функционировать 420 точек концентрации талантов.