Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку новогодних игрушек

Экспозиция включает около 100 кадров с новогодними игрушками с конца XIX до начала XX века

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экспозиция, включающая около 100 кадров с елочными украшениями конца XIX - начала XX века, появилась в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива Москвы.

"К Новому 2024 году Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку с елочными украшениями из своих фондов. Экспозиция включает около 100 кадров с новогодними игрушками с конца XIX до начала XX века. На новогодней выставке представлены разнообразные елочные украшения в виде различных животных, рыб, птиц, грибов, растений и других образов. Большинство украшений изготовлены из картона и бумаги, стекла, ваты с добавлением краски", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что посмотреть экспозицию можно в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1950-2000 гг.", в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки". Самые ранние елочные игрушки из фондов Главархива столицы относятся к концу XIX века, среди них можно увидеть изделия в виде павлина, гриба с добавлением хлопковой ткани и дерева, коршунов, совы, попугая и других животных. Основная часть игрушек этого периода изготовлена из картона. Большая же часть архивных украшений датирована первой половиной XX века - к этому периоду относятся стеклянные игрушки в виде зонтика, бутылки шампанского, филина, самовара.

Отдельная группа елочных игрушек была изготовлена в 1920-1930-е годы, в этот период уже встречаются сложные изделия - такие как лягушка на лестнице, улей с пчелами, красноармеец-пограничник с собакой и другие. Кроме того, в виртуальном музее Главархива представлена онлайн-выставка "Москва встречает Новый год!". Там можно узнать о том, как отмечали Новый год до 1917 года, в СССР и в современной Москве.