"Медиалогия": оливье и мандарины чаще всего упоминаются в контексте новогодней еды

Также в рейтинг вошли селедка под шубой, холодец и красная икра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Оливье, мандарины и селедку под шубой наиболее часто упоминают в соцмедиа в контексте новогодней еды на праздничном столе. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно представленным данным, в период с 1 по 27 декабря количество упоминаний оливье составило 376,9 тыс. Второе место в рейтинге заняли мандарины - их упоминали более 258 тыс. раз, на третьем месте оказалась селедка под шубой с 181,7 тыс. упоминаний.

Четвертое и пятое место в списке заняли холодец (173,9 тыс. упоминаний) и красная икра (173,7 тыс.).

В топ-10 также вошли шпроты, крабовый салат, красная рыба, мимоза и утка.

Рейтинг построен по количеству упоминаний праздничной еды в контексте Нового года. Для построения рейтинга учитывались сообщения в русскоязычном сегменте на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах. Период исследования: 1 - 27 декабря 2023 года.