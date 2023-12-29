Ростовский поисковый отряд "Миус-фронт" за год обнаружил останки 27 красноармейцев

На экспертизе находятся два солдатских медальона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Поисковики одного из крупнейших в Ростовской области поискового отряда "Миус-фронт" за год проведения экспедиций к местам ожесточенных сражений времен Великой Отечественной войны обнаружили останки 27 военнослужащих Красной армии. Эксперты пытаются установить имена двух бойцов благодаря найденным солдатским медальонам, сообщил ТАСС руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

"Останки 27 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены нами в этом году, большая часть из них были захоронены на Аллее памяти на территории музея "Самбекские высоты". Те останки, которые были обнаружены в ходе осенней экспедиции, будут захоронены в 2024 году. На экспертизе в настоящее время находятся два солдатских медальона и, возможно, удастся восстановить данные двух человек", - сказал Кудряков.

По его словам, главным событием текущего года для поисковиков "Миус-фронта" стали раскопки на территории Запорожской области. "Первые поисковики из России, которые смогли начать работать на новых территориях, были поисковики нашего объединения "Миус-фронт". Весной этого года мы провели [экспедицию] буквально на передовых позициях, на Днепре, где [участники СВО] рыли окопы и наткнулись на наших погибших воинов времен Великой Отечественной войны. Выехав на место, мы обнаружили двух воинов красноармейцев, которые были захоронены в мае текущего года, и мы гордимся, что начали эту работу", - сказал Кудряков.

Как уточнил собеседник агентства, на территории Ростовской области отряд "Миус-фронт" провел две комплексные экспедиции - "Забытый полк" по местам боев 75-го Донского стрелкового полка, в ходе которой были обнаружены останки 17 без вести пропавших бойцов и командиров, и "Партизанская слава Дона", которая прошла на территории 10 районов Ростовской области. Одним из результатов проделанной работы может стать организация автобусной экскурсии по местам партизанской славы.

"Нам удалось найти 10 партизан, несколько захоронений нам показали, где были расстреляны участники подполий, теперь предстоит эксгумация этих захоронений. <…> Проводились как работы на земле, так и в архивах, проводились большие опросы местных жителей, которые сохранили память о действиях партизан. В своих раскопках мы привлекали новейшие средства обнаружения - это геомагнитные средства, георадары, высотные сканеры, привлекали также аэрофотосъемку и спутниковые съемки. По результатам поиска мест партизанских стоянок и мест сражений c их участием мы хотим сделать автобусную экскурсию, привлечь к этому в том числе "Движение первых", чтобы рассказать о партизанах, которые, несмотря на оккупацию, не были сломлены, о том, насколько было сильно партизанское движение на Дону", - отметил Кудряков.

В настоящее время отряд "Миус-фронт" продолжает поисковые работы в Ростове-на-Дону по поиску братского захоронения воинов НКВД, а также в районах, где в годы войны проходила линия Миус-фронта и до августа 1943 года продолжались ожесточенные бои, добавил он.

Ростовская область в годы войны

Всего за время оккупации на территории Ростовской области в период Великой Отечественной войны были уничтожены, отправлены в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезены в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.