Собянин: новогодние мероприятия пройдут на 12 окружных площадках и в 21 столичном парке

Единая программа празднования: 31 декабря - 1 января с 17:00 до 03:00, 1-3 января с 15:00 до 21:00.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мероприятия в новогоднюю ночь в Москве пройдут на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В каждом округе будут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. В числе площадок - парк "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник "Царицыно" и другие", - говорится в сообщении.

Единая программа празднования: 31 декабря - 1 января с 17:00 до 03:00, 1-3 января с 15:00 до 21:00.

Мэр столицы также отметил, что в 21 столичном парке гости смогут потанцевать под живую музыку и принять участие в программах на льду. Масштабные мероприятия с участием звезд с 21:00 мск 31 декабря до 03:00 мск 1 января запланированы в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", в Таганском парке и саду "Эрмитаж" и других.

Кроме того, по словам Собянина, самую волшебную ночь в году можно провести на одной из площадок "Путешествия в Рождество". Подготовлена программа для всей семьи: спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой - для детей, музыка и выступления популярных артистов - для взрослых.