Мурашко заявил о достижении исторического минимума младенческой смертности в РФ

Кроме того, по словам главы Минздрава, смертность детей до 17 лет снизилась на 23%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Исторический минимум младенческой смертности достигнут в России, а смертность детей до 17 лет снизилась на 23%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Результатами эффективной и слаженной работы медиков стало снижение общего коэффициента смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Достигнут исторический минимум младенческой смертности. На 23% снизилась смертность детей до 17 лет. В России создана и функционирует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга. Государство заботится о новорожденных", - сказал он в поздравительном обращении к россиянам.

Глава Минздрава также отметил, что в стране достигнуто минимальное значение смертности от болезней системы кровообращения. "Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями. Более 87 млн россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году. Большое спасибо всем, кто принимал активное участие! Все это позволяет нам двигаться к нашей главной цели - увеличить продолжительность жизни наши граждан", - добавил он.

Добиться результатов удалось в том числе благодаря продолжающейся модернизации первичного звена здравоохранения, оснащению медорганизаций современным оборудованием. "Развивается медицинская наука, продолжается цифровая трансформация системы здравоохранения, а искусственный интеллект прочно перешел из области фантастики в реальную клиническую практику", - заключил Мурашко.