Крупнейший профсоюз Аргентины проведет забастовку против реформ новых властей 24 января

Стачка предусматривает массовое шествие работников к зданию Конгресса в Буэнос-Айресе, депутатам которого предстоит провести голосование по законопроекту о реформах, сообщила газета Clarin

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Всеобщая конфедерация труда Аргентины наметила на 24 января 2024 года проведение забастовки в знак протеста против реформ, проводимых новыми властями. Об этом решении крупнейшего профсоюза страны сообщила газета Clarin.

По данным издания, забастовка продлится 12 часов. Она предусматривает массовое шествие работников к зданию Конгресса (парламент) Аргентины в Буэнос-Айресе, депутатам которого предстоит провести голосование по законопроекту о реформах 25 января.

28 декабря правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента законопроект с пакетом реформ, затрагивающих оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Проект вводит ограничения на проведение забастовок в ряде секторов, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи. Правительство президента Хавьера Милея предлагает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Для рассмотрения законопроекта правительство созвало внеочередную сессию парламента с 26 декабря текущего года до 31 января 2024 года. У правящего альянса "Свобода наступает" нет большинства ни в одной из палат Конгресса: в Палате депутатов (нижняя палата) ему принадлежит 37 из 257 мест, в Сенате (верхняя палата) - 8 из 72.